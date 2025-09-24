El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

El médico William Li, especialista en nutrición, asegura que el calamar y la sepia están repletos de omega 3

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:03

¿Cuál es el pescado más saludable? Los beneficios para la salud que supone comer este alimento son de sobra conocidos. Los expertos aconsejan incluir en nuestra dieta su consumo frecuente por su alto contenido de nutrientes esenciales para el organismo. El médico estadounidense William Li, especialista en nutrición, está considerado una autoridad en alimentación y salud a nivel mundial, y en uno de sus últimos vídeos, ha aconsejado comer calamares y sepia por sus enormes ventajas, ya que previenen enfermedades como el cáncer.

El experto, autor de libros como 'Comer para sanar' o 'Come para vencer la enfermedad', destaca estos dos pescados de la familia de los cefalópodos, muy habituales en la dieta mediterránea. Según explica, «los tentáculos del calamar están repletos de omega-3 y la tinta de sepia tiene efectos antiinflamatorios, antiangiogénicos -sustancias que impiden el crecimiento de vasos sanguíneos y que en oncología se utilizan para frenar el crecimiento tumoral- y anticancerígenos».

La sepia (también llamada jibia o choco, según tamaño y localización) y el calamar son una importante fuente de nutrientes: también contienen minerales como selenio, yodo, fósforo, vitamina B12 y vitamina E. Sin embargo, tampoco hay que pasarse con su ingesta, ya que un exceso aumenta los niveles de colesterol y también son ricos en sodio. A pesar de ello, en ningún caso se desaconseja su consumo.

El doctor Li también ha incluido otros alimentos en su listado de comidas muy saludables. Así, recomienda los frutos secos. En concreto, dice que, según reveló un estudio, «30 gramos de nueces al día ayudaron a las mujeres a perder peso significativamente, al mismo tiempo que estimulaban el metabolismo y la inmunidad». Por su alto contenido en omega-3, son las reinas de la dieta contra las enfermedades del corazón. Este ácido graso contribuye a reducir los triglicéridos y a bajar la presión arterial, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades o accidentes cardiovasculares. También es una importante fuente de fibra y de vitaminas del grupo B.

Alimentos para «limpiar» el hígado

Por otro lado, el también investigador, destaca la importancia de «limpiar el hígado», ya que «es uno de los órganos que más trabajan en tu cuerpo, y ciertos alimentos pueden ayudarlo a limpiar y funcionar en su mejor momento». Según explica, «los alimentos vegetales enteros, verduras cruciferosas como el brócoli, la col rizada y las coles de Bruselas (que impulsan las enzimas del hígado), además del ajo y las cebollas (ricas en azufre) juegan un poderoso papel en el apoyo de los sistemas de limpieza naturales de tu cuerpo».

