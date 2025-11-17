Sandra Moñino, nutricionista: «Estos 5 alimentos no pueden faltar a partir de los 40»

Marina León Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Mantener una alimentación equilibrada y unos buenos hábitos es esencial a cualquier edad. Pero es cierto que, con el paso del tiempo, el cuerpo cambia y sus necesidades también. Por eso, no está de más conocer cuáles son esos alimentos que pueden contribuir a llevar una vida todavía más saludable dependiendo del momento vital en el que nos encontremos. La nutricionista Sandra Moñino (@nutricionat_) ha resuelto algunas de las dudas sobre esos «alimentos que no pueden faltar a partir de los 40 años».

En primer lugar, la experta habla de la remolacha. «Es perfecta para regular tu tensión arterial y tu rendimiento», asegura. Tampoco puede faltar el Omega-3, presente especialmente en pescados como la caballa, el boquerón o la sardina. «Estos te ayudan a reducir tu inflamación y además a mejorar tu salud cardiovascular bajando los triglicéridos y mejorando tu colesterol», apunta.

En tercer lugar, las semillas de sésamo o de lino. «Hacen el papel de los estrógenos en nuestro cuerpo: reduciendo los sofocos y mejorando algunos síntomas en la menopausia», destaca Moñino. También incluye como esencial el almidón resistente. «Cuando cocemos o asamos la patata se convierte en resistente y eso significa que pasa íntegro a través de todo el tracto digestivo hasta llegar al colón, donde ahí le esperan multitud de bacterias que se alimentan de él y generan ácido butírico, que es un potente antiinflamatorio, además de muy rico en fibra», puntualiza.

Por último, recomienda incluir en la alimentación algunas coles, como por ejemplo la coliflor, «que favorece el détox hepático y también el metabolismo de los estrógenos», detalla. Además, «su hermano el brócoli contiene sulforafano, que es un potente antioxidante y antiinflamatorio», concluye la especialista.

