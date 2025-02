Una nutricionista vizcaína explica por qué la mezcla de estas dos especias mejora la memoria y previene el envejecimiento

Silvia Osorio Jueves, 27 de febrero 2025, 11:54 Comenta Compartir

La cúrcuma y la pimienta negra son dos de las especias más utilizadas a la hora de cocinar. Por separado cuentan con nutrientes esenciales para la salud pero juntas se convierten en una fórmula estrella para prevenir algunas enfermedades y gozar de una vida saludable y sin contratiempos.

La nutricionista vizcaína Patricia Ibáñez ha compartido en su perfil de Instagram una publicación en la que revela que la mezcla de estas dos especias mejora la memoria y previene el envejecimiento, entre otros beneficios. Eso sí, incide en que no se trata de nada «milagroso». «Como nutricionista, a menudo me preguntan sobre formas naturales de potenciar la salud. Sin duda, no existen los alimentos milagrosos, sino una suma de rutinas y hábitos saludable. Las especias suman salud a nuestra alimentación», comienza diciendo.

La experta, que pasa consulta en el centro de Ortuella que lleva su nombre, Nutrición y Dietética Patricia Ibáñez, y en Henao Welnes Clinic-Thefitsports, que regenta Aitor Ocio en Bilbao, recuerda las propiedades de ambas especias. Según explica, la cúrcuma está repleta de curcumina, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, advierte que este por sí solo no se absorbe fácilmente en nuestro organismo.

Ahí es donde entra en juego la pimienta negra. La doctora Ibañez explica que esta especia contiene piperina, «un compuesto que aumenta la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2000%. Esto significa que al combinar cúrcuma con pimienta negra maximizamos los beneficios de la curcumina para nuestra salud».

Así, los beneficios de mezclar cúrcuma y pimienta negra son:

- Antiinflamatorio natural: «Ideal para personas con artritis u otras afecciones inflamatorias», destaca la especialista vizcaína.

- Antioxidante potente: protege nuestras células del daño causado por los radicales libres.

- Apoyo a la salud cerebral: según explica la doctora Ibañez, algunos estudios sugieren que la curcumina puede mejorar la función cerebral y proteger contra enfermedades neurodegenerativas.

- Mejora la digestión: «La cúrcuma puede estimular la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas», detalla la nutricionista vizcaína.

- Refuerza el sistema inmunológico: fortalece nuestras defensas naturales.

En qué recetas combinarlas

La doctora Ibañez recomienda, asimismo, cómo incluirlas en nuestra alimentación. Por un lado, aconseja añadir una pizca de pimienta negra a platos con cúrcuma como curries, sopas o guisos. Otra opción es preparar una «leche dorada» (bebida de cúrcuma) con una pizca de pimienta negra. Y, por último, valorar suplementos de curcumina con piperina (siempre bajo supervisión de un profesional de la salud).

