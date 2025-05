El líquido de las legumbres de bote a examen: un nutricionista aclara si es perjudicial

Marina León Sábado, 10 de mayo 2025, 10:37 Comenta Compartir

Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes... Las legumbres son un alimento clave para llevar una alimentación equilibrada. No solo como plato de cuchara para entrar en calor en invierno, sino como ingredientes en ensaladas y otros platos fríos. Así, las legumbres cuentan con numerosos beneficios para la salud. Reducen el colesterol LDL, controlan la presión arterial y previenen de enfermedades cardiovasculares.

Aunque hay quienes prefieren comprar las legumbres secas y luego cocerlas en casa, otros se decantan por las que vienen ya cocidas y embasadas en botes de cristal. Se pueden encontrar en todos los supermercados y ya están listas para consumir. En cuanto a este producto, existe un debate sobre si se debe consumir o no el líquido que ayuda a preservar y mantener hidratadas las legumbres. El nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez ha resuelto la duda.

«El líquido lo que hace es conservar y que no se oxide la legumbre, pero no hay ningún inconveniente en consumirlo», indica. «De hecho, hay muchas recetas para personas veganas o alérgicas al huevo donde se usa este líquido para montarlo, haciendo una especie de merengue cien por cien vegetal», añade. También explica que hay algunos platos donde sí tiene sentido retirar el liquido «porque no pega», por ejemplo, para una ensalada de garbanzos. «Pero si vas a preparar un potaje, lo puedes añadir perfectamente. Lo que más te guste», detalla.

Hay quienes piensan que las legumbres de bote tienen mucha cantidad de sal, «pero esto no es así», puntualiza el experto y recomienda buscar opciones con menos de un gramo de sal por cada cien de producto. Además, también ha desmentido el mito que afirma que las legumbres en este formato sientan peor que las secas. «Fíjate que normalmente suele pasar todo lo contrario», dice. «Cuando están en bote se han remojado y cocido en condiciones industriales para que siempre quede perfecto. En casa, en cambio, si no lo hacemos de manera correcta, es posible que nos hayan quedado con una cocción insuficiente».

Por último, el nutricionista detalla cómo se deben conservar las legumbres de bote. En primer lugar, no hay que llenar el recipiente de agua. «Ten en cuenta que el líquido ya tiene elementos que ayudan a su conservación. Si le añades agua una vez abierto, lo que estás haciendo es diluir el líquido y hacer que esta alubia sea más atacable. Lo mejor es simplemente refrigerarlo y consumir antes de dos días. Si es muy pronto para ti, no pasa nada, lo vacías en un táper y lo congelas», sostiene.