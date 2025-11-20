El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ni lentejas ni garbanzos: esta es la legumbre con más proteína que te ayuda a ganar masa muscular

Este alimento cuenta con un elevado porcentaje de fibra, altos niveles de minerales, hierro, calcio o magnesio y es bajo en calorías

Marina León

Marina León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Las legumbres son un esencial en todas las despensas. Ya las utilices para preparar platos de cuchara en invierno o ensaladas en verano, son un alimento de lo más versátil, nutritivo e indispensable en una alimentación saludable. Algunos las califican de 'superalimento', entre otras cosas porque tienen un alto contenido en proteínas.

Para llevar una alimentación saludable es fundamental llegar al nivel de proteína diario dependiendo de los requerimientos de cada persona. Además, resulta un macronutriente esencial para quienes hacen ejercicio, ya que sirve para reparar y fortalecer los músculos después de la actividad deportiva.

Noticias relacionadas

Cinco consejos de un nutricionista para comenzar a hacer deporte: estos alimentos aportan energía

Cinco consejos de un nutricionista para comenzar a hacer deporte: estos alimentos aportan energía

¿Se puede tomar la proteína suficiente sin comer carne ni pescado?

¿Se puede tomar la proteína suficiente sin comer carne ni pescado?

«Soy nutricionista y estos don los 10 alimentos más altos en proteína de Mercadona»

«Soy nutricionista y estos don los 10 alimentos más altos en proteína de Mercadona»

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las lentejas y los garbanzos son las legumbres más consumidas en España. Sin embargo, existe otra que contiene mayor cantidad de proteína. Se trata de la soja, que en los últimos años ha ganado una gran popularidad. Cuenta también con un elevado porcentaje de fibra, altos niveles de minerales, hierro, calcio o magnesio y es baja en calorías. Además, la soja también contiene grasas saludables, vitaminas (especialmente K y del grupo B) e isoflavonas, unos compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y fitoestrógenos.

Entre los mitos extendidos sobre este alimento hay uno que apunta a que puede causar alteraciones hormonales. No obstante, según el doctor Borja Bandera, para que esto ocurra habría que consumir una gran cantidad. «Tendrías que hincharte a soja», afirma y añade que «podría tener efectos beneficiosos en cáncer de mama y de próstata».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ni lentejas ni garbanzos: esta es la legumbre con más proteína que te ayuda a ganar masa muscular

Ni lentejas ni garbanzos: esta es la legumbre con más proteína que te ayuda a ganar masa muscular