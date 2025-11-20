Ni lentejas ni garbanzos: esta es la legumbre con más proteína que te ayuda a ganar masa muscular Este alimento cuenta con un elevado porcentaje de fibra, altos niveles de minerales, hierro, calcio o magnesio y es bajo en calorías

Marina León Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Las legumbres son un esencial en todas las despensas. Ya las utilices para preparar platos de cuchara en invierno o ensaladas en verano, son un alimento de lo más versátil, nutritivo e indispensable en una alimentación saludable. Algunos las califican de 'superalimento', entre otras cosas porque tienen un alto contenido en proteínas.

Para llevar una alimentación saludable es fundamental llegar al nivel de proteína diario dependiendo de los requerimientos de cada persona. Además, resulta un macronutriente esencial para quienes hacen ejercicio, ya que sirve para reparar y fortalecer los músculos después de la actividad deportiva.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las lentejas y los garbanzos son las legumbres más consumidas en España. Sin embargo, existe otra que contiene mayor cantidad de proteína. Se trata de la soja, que en los últimos años ha ganado una gran popularidad. Cuenta también con un elevado porcentaje de fibra, altos niveles de minerales, hierro, calcio o magnesio y es baja en calorías. Además, la soja también contiene grasas saludables, vitaminas (especialmente K y del grupo B) e isoflavonas, unos compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y fitoestrógenos.

Entre los mitos extendidos sobre este alimento hay uno que apunta a que puede causar alteraciones hormonales. No obstante, según el doctor Borja Bandera, para que esto ocurra habría que consumir una gran cantidad. «Tendrías que hincharte a soja», afirma y añade que «podría tener efectos beneficiosos en cáncer de mama y de próstata».

Temas

Alimentación

Audiencias

soja