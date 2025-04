El alimento que se toma antes de las comidas para bajar el azúcar en sangre y controlar el colesterol

Silvia Osorio Sábado, 5 de abril 2025, 12:21 Comenta Compartir

Los niveles elevados de azúcar en sangre afectan a millones de personas. Los expertos insisten en que seguir una dieta equilibrada y saludable es fundamental para prevenir la diabetes o, si ya se padece, controlarla y evitar que siga su escalada.

La alimentación es clave para mantener las cifras de glucosa en parámetros cercanos a la normalidad. En concreto, alimentos que tengan una alta cantidad de fibra, como las almendras. La nutricionista Citlall Barberis aconseja tomar en concreto 20 almendras al día, ya que «pueden reducir la glucosa al nivel de un medicamento».

Apoyada en estudios científicos como el publicado por el Nacional Library of Medicine (NIH) en 2006, revela que puede bajar el azúcar hasta un 28% si se toman, en concreto, 30 minutos antes de la comida. «Obviamente no reemplaza a un tratamiento médico pero sí que muestra que cambios sencillos en los hábitos pueden mejorar la salud». Además, señala «20 almendras no tienen efectos secundarios», lanza la experta con más de 73.000 seguidores en TikTok.

Este fruto seco, además de ser muy rico en fibra, vitaminas y minerales, aporta proteínas, grasas saludables y una gran cantidad de carbohidratos, lo que le convierte en un gran generador de energía. Además de ser un fruto seco muy nutritivo y de rápida absorción, un puñadito de almendras a media mañana o a la hora de la merienda contribuye a mantener a raya el colesterol.

Menor riesgo de infarto y buenas para los huesos

Como tiene efecto saciante, la almendra nos ayuda a no caer en otras tentaciones más golosas y menos saludables entre horas. Son positivas para el corazón, disminuyendo el riesgo de infarto, y son buenas para el sistema circulatorio en general gracias a sus aminoácidos y están especialmente indicadas a personas con diabetes.

La almendra también tiene fósforo y magnesio –aliados para huesos y dientes– y mejora nuestro sistema inmunitario, además de combatir los radicales libres, lo que redunda en beneficio de piel y cabello por su efecto antioxidante.

