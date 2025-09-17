Navajas, marisco con nombre de arma No se corte a la hora de comerlas: en vez de herir o matar, le aportan al organismo las mejores proteínas, las de más alta calidad

Otra de las cosas que los romanos hicieron por nosotros fue popularizar el consumo de bivalvos, de las almejas y los mejillones a las sabrosas navajas. Fueron pioneros y Apicio las incluyó en su mítico tratado 'De re coquinaria'.

Una de las características de la navaja, además de su longitud –unos 15 cm aproximadamente– y su grosor, –unos 3 cm– es la ligera curvatura que presentan, lo que las diferencia de otros mariscos parecidos, pero más alargados y rectangulares, sin el sinuoso torneado que asemeja las navajas de comer a las de acero del barbero. El longueirón también está rico, pero aguanta menos tiempo que la navaja, tiene menos chicha a la hora de comerlo y, sobre todo, menos sabor. De ahí que sea más barato.

La navaja es uno de los mariscos más asequible del mercado, fácil de preparar y sencillo de comer, lo que no es absoluto una cuestión baladí. No precisa de pinzas, tenazas, destornilladores ni otros utensilios o adminículos a la hora de hincarle el diente. Es un producto de la mar y de lamer, rico y sabroso, jugoso y repleto de propiedades.

Muy digestivas

Cuando un mismo alimento es a la vez rico en proteínas, sobre todo si son de las de más alta calidad, y bajo tanto en grasas y calorías como en hidratos de carbono; resulta una tentación casi irresistible. Además, las navajas son saciantes, lo que nos evitará seguir pidiendo, comiendo y, presumiblemente, incrementando la cuenta del garito en que nos encontremos. ¡Y son muy digestivas, por cierto! Ideales, pues, para personas que quieran darse un gustazo y, a la vez, controlar su peso.

Pongámonos científicos: las navajas aportan vitaminas de las que dan energía, sobre todo las del grupo B, y son ricas en ácido fólico y en el siempre deseable Omega 3. Por cuanto a minerales, los que más aporta a nuestro organismo son fósforo, yodo, calcio, magnesio y sus buenas dosis de hierro.

Y no olvidemos que el 80% de su contenido es agua, lo que en días de calor resulta particularmente de agradecer: no es sólo la hidratación, es que por todo lo explicado hasta aquí, este marisco es excelente a la hora de hacer deporte, que también favorece la recuperación de los músculos. Y como es igualmente aliado de las funciones cognitivas de nuestro cerebro… ¡mens sana in corpore sano y otra de navajas!

Ampliar A la plancha La forma más habitual de preparar las navajas es a la plancha. También salen bien usando sartén. Una vez limpias y con la superficie bien caliente, se echa un poquito de aceite. Se ponen las navajas uno o dos minutos como máximo para evitar que se queden chiclosas. Al sacarlas, se les añade una picadura de ajos y perejil, además de ponerles la mezcla de agua y aceite que quede sobre la sartén para que estén más jugosas. Tan sencillo como exquisito. Sal y limón, al gusto. Y para darles picante, un poquito de ají molido no estará de más. Al vapor también salen bien.

