El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El sencillo truco del chef Dani García para que no se te corte nunca la mayonesa

El cocinero andaluz desvela el paso a paso para elaborar esta conocida salsa y que quede perfecta

Marina León

Marina León

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:33

Una de las salsas más populares y que más apetecen especialmente en verano, es la mayonesa. Aunque para preparar esta receta tradicional se necesitan muy pocos ingredientes, es cierto que, si no se elabora correctamente, es fácil que la salsa se corte y se eche a perder.

Para que esto no suceda y la mayonesa siempre quede perfecta, el chef Dani García ha desvelado unos sencillos trucos. En su proyecto en redes sociales 'Como Dani', que ya reúne a más de 30.000 seguidores en Instagram y el cocinero andaluz comparte el paso a paso de la receta. En primer lugar, habrá que añadir los huevos a un recipiente. «Primer gran truco: los huevos deben estar a temperatura ambiente. Tan sencillo como eso», recomienda el chef con dos estrellas Michelin.

Después sal y un chorrito de vinagre de Jeréz. «La acidez del vinagre es indispensable para que no se corte», detalla el cocinero al frente de proyectos tan aclamados como Smoked Room, BiBo, Lobito de Mar, Leña o Dani Brasserie. Aceite de girasol, aceite de oliva y llega el momento de batir la mezcla. No hay que mover la batidora hasta que no empieza a emulsionar todo, «magia en cuestión de segundos», asegura.

Noticias relacionadas

El truco definitivo de Martín Berasategui para preparar el mejor gazpacho del verano sin gastar más

El truco definitivo de Martín Berasategui para preparar el mejor gazpacho del verano sin gastar más

El sencillo truco de José Andrés para darle la vuelta a la tortilla de patata

El sencillo truco de José Andrés para darle la vuelta a la tortilla de patata

Además, Dani García comenta que se puede preparar la misma salsa utilizando un solo huevo si no necesitamos tanta cantidad. «Consejo importante para solucionaros la vida: con dos huevos sale bastante mayonesa, pero con un huevo, que sería el 20% del recipiente y el 80% de aceite, está perfecto», indica. Eso sí, «vital que el aceite y el huevo estén a temperatura ambiente», insiste.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  5. 5 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  6. 6

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  7. 7

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  8. 8 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  9. 9 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  10. 10

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El sencillo truco del chef Dani García para que no se te corte nunca la mayonesa

El sencillo truco del chef Dani García para que no se te corte nunca la mayonesa