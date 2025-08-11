El sencillo truco del chef Dani García para que no se te corte nunca la mayonesa El cocinero andaluz desvela el paso a paso para elaborar esta conocida salsa y que quede perfecta

Una de las salsas más populares y que más apetecen especialmente en verano, es la mayonesa. Aunque para preparar esta receta tradicional se necesitan muy pocos ingredientes, es cierto que, si no se elabora correctamente, es fácil que la salsa se corte y se eche a perder.

Para que esto no suceda y la mayonesa siempre quede perfecta, el chef Dani García ha desvelado unos sencillos trucos. En su proyecto en redes sociales 'Como Dani', que ya reúne a más de 30.000 seguidores en Instagram y el cocinero andaluz comparte el paso a paso de la receta. En primer lugar, habrá que añadir los huevos a un recipiente. «Primer gran truco: los huevos deben estar a temperatura ambiente. Tan sencillo como eso», recomienda el chef con dos estrellas Michelin.

Después sal y un chorrito de vinagre de Jeréz. «La acidez del vinagre es indispensable para que no se corte», detalla el cocinero al frente de proyectos tan aclamados como Smoked Room, BiBo, Lobito de Mar, Leña o Dani Brasserie. Aceite de girasol, aceite de oliva y llega el momento de batir la mezcla. No hay que mover la batidora hasta que no empieza a emulsionar todo, «magia en cuestión de segundos», asegura.

Además, Dani García comenta que se puede preparar la misma salsa utilizando un solo huevo si no necesitamos tanta cantidad. «Consejo importante para solucionaros la vida: con dos huevos sale bastante mayonesa, pero con un huevo, que sería el 20% del recipiente y el 80% de aceite, está perfecto», indica. Eso sí, «vital que el aceite y el huevo estén a temperatura ambiente», insiste.