El sencillo truco de José Andrés para darle la vuelta a la tortilla de patata El famoso cocinero desvela que moja el plato para conseguir un resultado perfecto

Silvia Osorio Sábado, 9 de agosto 2025, 12:11

A la hora de preparar una tortilla de patata, no todo está inventado. Se trata de una de las recetas españolas más conocidas en el mundo, pero cada cual tiene sus fórmulas. Más o menos jugosita, con cebolla o sin ella... Una de las partes del proceso de elaboración de este plato que más cuesta o que más incertidumbre genera es el momento en el que hay que darle la vuelta.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, José Andrés, cocinero asturiano afincado en Estados Unidos donde atesora una gran popularidad, ha compartido un sencillo truco para conseguir que no se rompa, que es el gran miedo de quien se pone con las manos en la masa.

Con más de 30 restaurantes y una intensa labor humanitaria con su ONG World Central Kitchen, el chef se muestra muy activo en redes sociales publicando vídeos con consejos fáciles de diversas recetas. Difunde sus trucos a través 'Longer Tables', un blog en el que revela algunos consejos fáciles para que la cocina resulte lo más secilla posible a nivel doméstico. En este caso, le ha tocado el turno a la tortilla de patata.

Según desvela, su método para conseguir un resultado perfecto, una tortilla firme, consiste en mojar el plato antes de girarla. En el vídeo, grabado en su restaurante Mercado Little Spain en Nueva York, el experto admite que el momento de darle la vuelta al tortilla puede provocar cierta tensión, pero aconseja hacerlo con tranquilidad y con un plato ligeramente mojado en agua. «No tengáis miedo a hacerlo».

'Team' cebolla

A él se lo enseñó un amigo, al que nombra en el vídeo. Este método ayuda a que la tortilla no se pegue y se resquebraje. Asimismo, recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra «de gran calidad», cocinar las patatas de forma lenta, escurrirlas bien y mezclarlas con los huevos bien batidos. Además, reconoce que forma parte del 'team' cebolla y propone pocharla para darle un «toque dulce»,

