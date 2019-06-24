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Programa de fiestas de Amoroto 2019: Amorotoko Jaiak

Programa de fiestas de Amoroto 2019: Amorotoko Jaiak

EL CORREO

Programa de fiestas de Amoroto 2019, con los horarios y actividades de cada día.

UZTAILAK 3 EGUAZTENA

20:00 SALBIE JARRAIAN TXANTXUN TXUN« EN ONGI ETORRIA ETA TXUPINAZOA

23:00 PLAZAN GOZATEGI ETA DJ BULL

AUTOBUS ZERBITZUA:

LEKEITIO AMOROTO 21:30 eta 22:30

MARKINA AMOROTO:20:00.

AMOROTO-LEKEITIO 4:00 eta 6:30.

AMOROTO-MARKINA: 5.00

UZTAILAK 4 EGUENA

SAN MARTIN EGUNA

12:00 MEZA NAGUSIA ONDOREN ARTA-NAGUSI DANTZA TALDEAREN SAIOA

17:00 UMEENTZAKO PUZGARRIAK ETA APAR JAIA JARRAIAN PINTXO POTEA TXOSNAN!

21:30 PLAZAN PURO RELAJO

UZTAILAK 5 BARIKUA

SAN MARTIN BIGARRENA

12:00 HILEN ALDEKO MEZA

18:30 DESAFIOA AMOROTO vs MENDARO: KOTXE BATERI TIRAKA AMOROTO IGOTZEA

22:30 KONTZERTUA FRONTOIAN SARRERA 5€

HUNTZA + NIKOTINA+MCONAK

02:00 PLAZAN BIDE BATEZ

UZTAILAK 6 HERRITARREN EGUNA

12:00 MEZA NAGUSIA 12:30 KUADRILEN ARTEKO PAELLA LEHIAKETA PAELLAK 14.30EAN AURKEZTU BEHARKO DIRA

15:00 KUADRILEN ETA 3. ADINEKOEN BAZKARI HERRIKOIA PLAZAN BAZKALOSTEAN ETORKINEN JUNKINEN ETA

AUTOKTONUEN ARTEKO JOLASAK ILUNTZEAN KANTU POTEOA NAIARA ETA IZARRA TRIKITILARIEK ALAITUTA.

23:00 PLAZAN. HILBERA ETA ZIRKINIK BEZ!

AUTOBUS ZERBITZUA:

LEKEITIO AMOROTO 21:30 eta 22:30

MARKINA-AMOROTO: 21:00.

AMOROTO-LEKEITIO:4:00 6:30 AMOROTO-MAFINA: 5.00

UZTAILAK 7 DOMEKA

17:00 MUS TXAPELKETA FRONTOIAN 4 ERREGETARA

IZENA EMATEKO: 16:15etik 16:45ARTE 15€ BIKOTEKO SARIAK:

1. TXAPELA. 200€

2. 100€

3. 75€

4. 40€

17:30 BRISKA TXAPELKETA FRONTOIAN

IZENA EMATEKO: 16:45€TK 17.15ATE 10E BIKOTEKO SARIAK:

1 TXAPELA - 150€

2. 100€

3.50€

4. 25€

19:30 «TXANTXUN TXUN»-EN AGURRA ETA BOLETOEN ZOZKETA

Temas

Amoroto, Bizkaia, País Vasco, Fiestas Patronales

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