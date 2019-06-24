Programa de fiestas de Amoroto 2019: Amorotoko Jaiak

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Programa de fiestas de Amoroto 2019, con los horarios y actividades de cada día.
20:00 SALBIE JARRAIAN TXANTXUN TXUN« EN ONGI ETORRIA ETA TXUPINAZOA
23:00 PLAZAN GOZATEGI ETA DJ BULL
AUTOBUS ZERBITZUA:
LEKEITIO AMOROTO 21:30 eta 22:30
MARKINA AMOROTO:20:00.
AMOROTO-LEKEITIO 4:00 eta 6:30.
AMOROTO-MARKINA: 5.00
SAN MARTIN EGUNA
12:00 MEZA NAGUSIA ONDOREN ARTA-NAGUSI DANTZA TALDEAREN SAIOA
17:00 UMEENTZAKO PUZGARRIAK ETA APAR JAIA JARRAIAN PINTXO POTEA TXOSNAN!
21:30 PLAZAN PURO RELAJO
SAN MARTIN BIGARRENA
12:00 HILEN ALDEKO MEZA
18:30 DESAFIOA AMOROTO vs MENDARO: KOTXE BATERI TIRAKA AMOROTO IGOTZEA
22:30 KONTZERTUA FRONTOIAN SARRERA 5€
HUNTZA + NIKOTINA+MCONAK
02:00 PLAZAN BIDE BATEZ
12:00 MEZA NAGUSIA 12:30 KUADRILEN ARTEKO PAELLA LEHIAKETA PAELLAK 14.30EAN AURKEZTU BEHARKO DIRA
15:00 KUADRILEN ETA 3. ADINEKOEN BAZKARI HERRIKOIA PLAZAN BAZKALOSTEAN ETORKINEN JUNKINEN ETA
AUTOKTONUEN ARTEKO JOLASAK ILUNTZEAN KANTU POTEOA NAIARA ETA IZARRA TRIKITILARIEK ALAITUTA.
23:00 PLAZAN. HILBERA ETA ZIRKINIK BEZ!
AUTOBUS ZERBITZUA:
LEKEITIO AMOROTO 21:30 eta 22:30
MARKINA-AMOROTO: 21:00.
AMOROTO-LEKEITIO:4:00 6:30 AMOROTO-MAFINA: 5.00
17:00 MUS TXAPELKETA FRONTOIAN 4 ERREGETARA
IZENA EMATEKO: 16:15etik 16:45ARTE 15€ BIKOTEKO SARIAK:
1. TXAPELA. 200€
2. 100€
3. 75€
4. 40€
17:30 BRISKA TXAPELKETA FRONTOIAN
IZENA EMATEKO: 16:45€TK 17.15ATE 10E BIKOTEKO SARIAK:
1 TXAPELA - 150€
2. 100€
3.50€
4. 25€
19:30 «TXANTXUN TXUN»-EN AGURRA ETA BOLETOEN ZOZKETA