El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soldados israelíes caminan por una calle durante una operación militar en el barrio de Nablus en Cisjordania. AFP

El plan de paz de Trump pone en el foco la «otra guerra» de los colonos en Cisjordania

El Estado hebreo refuerza la ocupación de este territorio con 3 millones de palestinos que se sienten «rodeados»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Sinjil (Cisjordania)

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Parecemos ganado en un corral. Sólo tenemos una entrada y salida para 8.000 personas y hay días en los que no podemos ni movernos ... porque la cierran, como hicieron el viernes», lamenta Dafi Husein, vecino de Sinjil de 64 años quien, tras una larga temporada trabajando en Panamá, regresó a su lugar de origen para cuidar de sus tierras en uno de los altos que coronan esta localidad al norte de Ramala. Dafi otea el horizonte y todo lo que ve en las colinas cercanas son asentamientos y nuevos puestos avanzados instalados por colonos. «Estamos rodeados y lo peor es que no hay tranquilidad porque vienen a nuestras casas, roban y rompen nuestros olivos. Desde el 7 de octubre ya no distinguimos entre soldados y colonos, actúan igual», asegura este hombre de campo con mucha rabia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El despropósito del arbitraje
  6. 6

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  7. 7 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  8. 8

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  9. 9 El bistro informal que esconde una de las mejores cartas de producto marinero de Bilbao
  10. 10 El Getxo jugará contra un Primera en la Copa... ¡40 años después!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El plan de paz de Trump pone en el foco la «otra guerra» de los colonos en Cisjordania

El plan de paz de Trump pone en el foco la «otra guerra» de los colonos en Cisjordania