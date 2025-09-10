El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una imagen tomada desde la distancia muestra los daños en el edificio de Doha atacado por Israel. AFP

Primer ataque israelí contra Qatar

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador, especialista en el mundo árabe e islámico contemporáneo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:36

Israel ataca Qatar porque puede. Así de sencillo. Qatar es la sede de las negociaciones entre Hamás e Israel, pero a la vez es un ... gran financiador de los islamistas y alberga una enorme base militar norteamericana. Se podría acusar de duplicidad al Gobierno qatarí, pero también a Netanyahu, pues aceptó que Doha fuese la sede de las conversaciones. Bombardear por sorpresa una capital extranjera mientras tus embajadores están allí negociando no es algo que quede bien en tu curriculum.

Primer ataque israelí contra Qatar

Primer ataque israelí contra Qatar