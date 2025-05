¿Es factible despoblar Gaza?

El gobierno israelí anuncia la anexión de Gaza para sorpresa de casi nadie. En el proceso, la organización terrorista Hamás será erradicada. Ningún problema al ... respecto; ellos se lo buscaron a conciencia. El problema es que el resto de la población de Gaza va a ser erradicada también.

El 21 abril de 1945, tras asistir a la fiesta de cumpleaños de Hitler, el reichfurer de las SS Heinrich Himmler se reunió en secreto con Norbert Masur, enviado del Congreso Mundial Judío, que acababa de llegar en secreto por vía aérea desde Suecia. El objetivo de Masur era evitar el exterminio de los judíos que todavía sobrevivían bajo el dominio nazi. Himmler alegó que los judíos eran un cuerpo extraño en la nación alemana y que él hubiera preferido una solución más humana, como la emigración, pero que no salió bien por culpa de los aliados, que pusieron toda clase de trabas para admitirlos dentro de sus fronteras. Masur le recordó fríamente a Himmler que era contrario a las leyes internacionales el expulsar a la gente de un país en el que sus antepasados habían vivido durante generaciones. Lo cuenta John Toland en 'Los últimos cien días' –capítulo 4º, apartado 5: página 522 en la edición de tapa dura de 1966- por si alguien cree que me invento cosas.

Masur falleció en 1971. Si viviese, probablemente le acusarían de antisemita y apologista de Hamás, porque sus palabras constituyen una desautorización categórica de toda la política del actual gobierno israelí. Sin embargo, dudo mucho que a Netanyahu le impresionasen las admoniciones morales de uno de los grandes héroes del judaísmo contemporáneo. La limpieza étnica es un crimen de guerra gravísimo. No es un genocidio, pero suele incluir grandes matanzas como elemento de terror, aunque su objetivo no es el exterminio sino despoblar la zona, forzando el éxodo de los habitantes.

El verdadero problema para ejecutar la limpieza étnica de Gaza sigue siendo el mismo que ha bloqueado la totalidad del plan desde el principio: Los egipcios han sido previsores y han cerrado herméticamente su frontera, de manera que los israelíes no pueden volcarles encima a los gazatíes que todavía no han sucumbido bajo las bombas. Por lo tanto no hay forma de vaciar la Franja.

El tiempo corre en contra de Netanyahu, cada vez más acorralado entre sus escándalos internos, las inéditas amenazas de la Unión Europea y la inédita desafección de Donald Trump, que sigue enviándoles muchas armas, pero le ha desairado en múltiples asuntos y además delira abiertamente con anexionarse la Franja para sus negocios inmobiliarios.

¿Qué opciones tiene Netanyahu realmente? El genocidio está descartado por mucho que ladren algunos ultra radiales de su gobierno. Retirarse y pactar está descartado. Por lo tanto, la opción más probable es que Israel se apodere de la mayor parte del territorio para repoblarlo con sus propios colonos mientras los dos millones de gazatíes quedan amontonados en lo poco que quede. Luego, Netanyahu dirá cínicamente que ya no es asunto suyo si perecen todos por hambre y hacinamiento.

Entonces le tocará el turno a Cisjordania, donde en realidad ya se ha incrementado notablemente el número de usurpaciones de tierras.