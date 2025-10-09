El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una pareja se abraza en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. AFP

El acuerdo de paz se romperá

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:38

Porque ciertamente el acuerdo de paz se romperá. No puede ser de otra manera porque los líderes de ambos bandos únicamente ansían la guerra y ... ninguna otra cosa. Esta pausa en los combates podría ser larga pues ambos están muy fatigados. Hamás ha sufrido muchísimos más daños y se encuentra en mucha peor situación, pero los israelíes también han sufrido un duro desgaste a múltiples niveles, se han metido en un callejón sin salida estratégico y quieren recuperar a los rehenes que todavía estén vivos. Aun así, Netanyahu hubiera seguido combatiendo de no ser por las duras presiones de Donald Trump.

