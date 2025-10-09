El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga

Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza

La aceptación del plan de paz por parte de Israel y Hamás ha llevado la esperanza a la zona tras dos años de ataques

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:30

Comenta

Dos años y 67.000 muertos después, el plan de paz impulsado por Estados Unidos y firmado por Hamás e Israel se ha convertido en ... una pequeña luz de esperanza para la población de Gaza y los familiares de los secuestrados durante el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. En la Franja ocupada por los israelíes muchos salieron a lo que queda de las antaño civilizadas calles para celebrar el cese de los bombardeos. Las mismas señales de alegría se han podido ver en Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  4. 4 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  5. 5

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza

Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza