EE UU e Israel rechazan el plan de los países árabes para Gaza

Estados Unidos e Israel rechazaron este miércoles el plan de Egipto para la reconstrucción de la Franja de Gaza, una hoja de ruta alternativa que ... permitiría a los 2,1 millones de palestinos permanecer en el enclave. La propuesta, respaldada por los líderes de los países la Liga Árabe en la cumbre de El Cairo, pretende sustituir a la idea de la 'Riviera de Oriente Medio' lanzada por el presidente norteamericano, Donald Trump.

La Casa Blanca expresó este miércoles su desacuerdo con la iniciativa árabe e insitió en que el republicano «mantiene su visión de recontruir una Gaza libre de Hamás». Traducido, su plan del desplazamiento forzoso de la población palestina e incluso que Washington se haga con el control de la zona. «La propuesta actual no aborda la realidad de que Gaza es ahora mismo inhabitable y que los residentes no pueden vivir humanamente en un territorio cubierto de escombros y explosivos no activados», defendió el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes. «Esperamos nuevas conversaciones para lograr la paz y la prosperidad en la región».

Más tarde, el mismo Hughes pretendió mostrarse conciliador, en declaraciones al diario 'Times of Israel': «Si bien el presidente mantiene su audaz visión de una Gaza posguerra, acoge con agrado las aportaciones de los socios árabes». Asimismo, se congratuló de que el plan de Trump había obligado a los países de la región a «sentarse a la mesa de negociaciones en lugar de permitir que esta cuestión se convierta en una crisis mayor».

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Israel tardó minutos en rechazar la declaración de la Liga Árabe que respalda el plan egipcio y aseguró que este «no aborda las realidades de la situación después del 7 de octubre de 2023 y permanece anclado en perspectivas obsoletas». Con firmeza, insistieron en su apuesta por el plan del magnate: «Ahora, con la idea del presidente Trump, los habitantes de Gaza tienen la oportunidad de elegir libremente, según su voluntad. ¡Esto debe fomentarse!». Asimismo, Tel Aviv cargó contra la cumbre de El Cairo por desechar los postulados de la Casa Blanca. «Los Estados árabes han rechazado esta opción, sin darle una oportunidad justa, y continúan lanzando acusaciones infundadas contra Israel», sostuvieron.

La Liga Árabe había secundado el martes de forma mayoritaria la iniciativa presentada por Egipto para la reconstrucción de la Franja sin el desplazamiento de los palestinos, una hoja de ruta por fases con un coste de 50.000 millones de euros y que, de ponerse en marcha, concluiría en el plazo de un lustro para obtener un enclave «sostenible, verde y caminable», con zonas industriales y agrícolas.

Ayuda humanitaria urgente

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó este miércoles al primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, el respaldo de España al plan árabe, a la par que reiteró su petición a Benjamín Netanyahu para que permita la entrada de ayuda humanitaria. En la misma línea, los gobiernos de Francia, el Reino Unido y Alemania expresaron su «profunda preocupación» por la decisión de Israel de paralizar la entrada de suministros a la Franja de Gaza por el final de la primera fase del alto el fuego. «La asistencia humanitaria nunca debería estar supeditada a un alto el fuego o utilizarse como herramienta política», sostuvieron los tres países europeos, en un comunicado conjunto.

De forma paralela, ha salido a la luz que la Administración Trump mantiene conversaciones secretas con Hamás para lograr la liberación de los rehenes estadounidenses que permanecen en Gaza, así como la posibilidad de un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra, según reveló el portal Axios. Se trata de un hecho de gran trascendencia porque no tiene precedentes. Washington nunca antes había tenido un diálogo directo con la milicia palestina, a la que designó como organización terrorista en 1997.

Entre los 51 rehenes que siguen retenidos por Hamás en la Franja, hay cinco norteamericanos. Uno de ellos que se cree que sigue con vida es Edan Alexander, de 21 años. El resto de cautivos israelí-estadounidenses que habrían perdido la vida son Itay Chen, Gad Haggai, Judi Weinstein y Omer Neutra.