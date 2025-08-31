El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abu Obeida, en el centro, en uno de los vídeos publicados por Hamás en el pasado. EFE

Israel amenaza a la cúpula de Hamás en el extranjero tras matar a otro de sus jefes

El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, comunicó la muerte del portavoz del brazo armado, Abu Obeida, sólo un día después de anunciar el asesinato del jefe de Gobierno de los hutíes

T. Nieva

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:33

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó el domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás en Gaza, Abu Obeida, a manos del ... ejército. «Eliminado», escribió en X. El fallecido fue durante años el rostro habitual de los mensajes en vídeo que lanzaba la milicia, cuya cúpula se ha visto diezmada en los 23 meses que dura ya la guerra en el enclave.

