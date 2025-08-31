El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La muerte del primer ministro, en la portada de un periódico yemení. EFE

Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Ahmad Ghaleb al Rahwi y varios de sus ministros fallecieron en un ataque hebreo cuando estaban reunidos en Saná

T. Nieva

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:05

Los rebeldes hutíes que controlan parte de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su primer ministro y la de varios miembros de su gabinete ... en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    Recuperan el camión encajado en una pista de Orozko: «Han hecho magia»
  5. 5

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  6. 6

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  7. 7

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  10. 10 Acampar, aparcar y pernoctar no son lo mismo y se diferencian por ley

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro

Los rebeldes hutíes de Yemen confirman que Israel mató a su primer ministro