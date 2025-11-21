El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La sequía y la sobrepoblación amenazan la capital iraní. Reuters

Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación

La posible evacuación de Teherán lleva meses sobre la mesa del Gobierno, pero las autoridades consideran que la situación es ya «insostenible»

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

Teherán se queda sin agua. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha vuelto a plantear evacuar la capital del país, que acoge a 17 millones de ... habitantes, por la escasez de este bien de primera necesidad. El mandatario alertó hace dos semanas de la posibilidad del traslado, cuando los principales embalses que abastecen la ciudad registraban unas cifras inferiores al 5% de su capacidad. Este jueves, sin ningún plan sólido sobre la mesa, ha vuelto a advertir de que «no hay otra opción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación

Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación