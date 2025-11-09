El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de Teherán. AFP

Evacuar Teherán: la misión imposible a la que puede abocar una sequía histórica

El presidente iraní advierte de que la situación es crítica en la capital, donde solo hay agua para abastecer a sus 17 millones de habitantes durante diez días

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Teherán, con un área metropolitana habitada por 17 millones de personas, solo tiene agua embalsada para abastecerlas durante diez días más. La sequía, que no ... tiene precedentes en el último siglo, ha provocado que la presa de Amir Kabir, una de las cinco que suministran agua a la capital iraní, se encuentre al 5% de su capacidad. Y la situación en el resto no es mucho mejor. El consorcio de aguas dio la voz de alarma ya el pasado 20 de julio, alertando de que las reservas nunca habían estado tan bajas, y desde entonces ha llovido un 40% menos de lo que es habitual. Por si fuese poco, las predicciones meteorológicas no son halagüeñas. Así que el régimen de los ayatolás ha puesto sobre la mesa una medida drástica: la evacuación de la ciudad.

