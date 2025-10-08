El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación en Cisjordania a favor de la liberación de Marwan Barghouti. Afp

Hamás entrega a Israel la lista de presos a excarcelar y reclama los restos de dos de sus jefes militares

El principal negociador hebreo, Ron Demer y los enviados estadounidenses Jared Kuschner y Steve Witkoff se suman este miércoles en Egipto a las conversaciones

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:31

Comenta

Hamás ha entregado a Israel la lista de «prisioneros» que deben ser liberados para el intercambio con los 48 rehenes que siguen secuestrados en su ... poder. La gestión de esta lista es la primera prueba de fuego en las negociaciones que los dos bandos celebran en Egipto de cara a un posible proceso de paz. Fuentes cercanas al proceso afirman que la organización islamista exige la excarcelación de presos palestinos de alta seguridad que el Gobierno hebreo se ha negado reiteradamente a dejar libres por tratarse de autores de atentados con múltiples víctimas israelíes. Al parecer, Hamás ha pedido también la devolución de los restos de Yahya y Muhammad Sinwar, sus principales jefes militares, asesinados durante los enfrentamientos en la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hamás entrega a Israel la lista de presos a excarcelar y reclama los restos de dos de sus jefes militares

Hamás entrega a Israel la lista de presos a excarcelar y reclama los restos de dos de sus jefes militares