El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Allegados de las víctimas se abrazan en el lugar donde se celebró el Festival Nova. Reuters

El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás

Las víctimas recuerdan el fatídico día que ha dejado una herida abierta y una sociedad cada vez más dividida que se hace una pregunta:

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 7 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Justo había amanecido en el secarral israelí donde 3,500 personas estaban participando en el Festival Nova de Reim cuando la música paró de repente. « ... La primera reacción fue la de pitarle al DJ», recuerda Raffaela Treitsmann, una inmigrante brasileña afincada en Israel que acudió con su novio a la maratón musical. «Luego vimos la estela de unos cohetes que salían de Gaza, pero no le dimos mayor importancia porque estamos acostumbrados, sabemos cómo actuar y esperábamos que la Cúpula de Hierro los neutralizara. En ese momento, me hizo gracia pensar que solo en Israel un festival de música acaba con disparos de artillería», recuerda en una conversación con este medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  7. 7

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  8. 8 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás

El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás