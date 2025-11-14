El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer sostiene a un niño en una calle en ruinas de Gaza City. Reuters

Las diferencias entre EE UU y Rusia amenazan a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza

Washington denuncia «intentos de sembrar la discordia» tras salir a la luz un borrador de Moscú alternativo al ya presentado por la Administración Trump

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:20

Una semana después de que EE UU entregara a los miembros del Consejo de Seguridad un borrador de resolución para Gaza, Rusia ha preparado una ... contrapropuesta «inspirada» en la estadounidense. El texto de Moscú, al que tuvo acceso la agencia Reuters, solicita al secretario general de la ONU la formación de una fuerza internacional de estabilización para Gaza, pero no menciona la creación de una «'Junta de Paz', que es el órgano planteado por Washington para la administración temporal de la Franja, un órgano que será liderado por Donald Trump. Este cambio se debe a que el Kremlin prefiere evitar estructuras externas de poder para dar prioridad al cese de hostilidades y la protección de civiles.

