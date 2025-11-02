El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis.

Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza

EE UU urge a cesar los saqueos y dejar de «privar al pueblo» de recursos humanitarios mientras la milicia rechaza el vídeo donde una presunta patrulla golpea al chófer y se lleva el vehículo

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La última polémica en la frágil tregua en Gaza tiene que ver con un aparente robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás, que ha ... llevado a la Casa Blanca a lanzar una nueva advertencia sobre la milicia islamista. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se observa a «presuntos operativos» de la organización en el momento en el que obligan a un transportista a detenerse en una carretera al norte de Khan Jounis y, después de golpearle y arrastrarle hasta la mediana, se apropian de su tráiler cargado de cajas de alimentos y material de primera necesidad para la población.

