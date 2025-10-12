El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raquel Martí posa antes de la entrevista. Luis Ángel Gómez

Raquel Martí | Directora Ejecutiva de UNRWA España

«La desaparición de Hamás sería una gran noticia para el pueblo palestino»

La agencia de la ONU para Palestina defiende su papel en Gaza y espera poder canalizar una ayuda vital para detener la hambruna

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:06

Comenta

Después de dos años de guerra que han dejado 68.000 palestinos muertos en Gaza, la aceptación del plan de paz propuesto por Donald Trump ... ha dado un vuelco al conflicto más enquistado de Oriente Medio. Cuando parecía que Israel se disponía a arrasar por completo la Franja y que Hamás se había resignado a morir matando, las armas han callado para dejar espacio a la diplomacia. Se entreabre ahora una ventana de esperanza que las organizaciones humanitarias esperan aprovechar para hacer llegar la ayuda humanitaria que los gazatíes necesitan desesperadamente para atajar la hambruna que ha acabado ya con la vida de varios cientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  4. 4

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  5. 5

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  6. 6

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  7. 7

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  8. 8

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos
  9. 9

    El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso
  10. 10 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La desaparición de Hamás sería una gran noticia para el pueblo palestino»

«La desaparición de Hamás sería una gran noticia para el pueblo palestino»