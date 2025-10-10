El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carros de combate israelíes se posicionan junto a la valla fronteriza con Gaza. AFP

Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

Miles de habitantes de la Franja han comenzado el camino de vuelta hacia el norte tras el repliegue de las tropas hebreas hasta la zona acordada con Estados Unidos

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Gaza vivió su primera noche sin bombas desde marzo y ya está en marcha la cuenta atrás para el intercambio de rehenes por presos palestinos, ... previsto para el lunes. Ese mismo día aterrizará en Israel Donald Trump, arquitecto del acuerdo, y hablará ante el Parlamento. El Gobierno hebreo ratificó la primera fase del plan de paz y el ejército comenzó de manera inmediata su repliegue. Los militares retrasaron sus posiciones más allá de la «línea amarilla» pactada con Estados Unidos y al mediodía anunciaron de forma oficial el inicio del alto el fuego. Nada más escuchar esas palabras, miles de gazatíes se echaron a la carreta de la costa e iniciaron su camino de vuelta al norte. La mayoría a pie. Allí les espera un espectáculo apocalíptico debido a la destrucción absoluta, pero es su tierra y no dudaron en regresar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  5. 5 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  6. 6 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos