Los cristianos de Ciudad de Gaza no acatarán la orden de evacuación

«El clero y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando a todos aquellos que están en los complejos». Esta es la respuesta que ... este miércoles han dado los patriarcados Greco Ortodoxo y Latino a la primera orden de evacuación lanzada por el ejército de Israel en la Ciudad de Gaza. La histórica comunidad cristiana de la Franja se resiste a abandonar unos complejos religiosos que se han convertido desde el 7 de octubre de 2023 en refugios para cientos de personas, muchas de ellas enfermas y ancianas.

Las iglesias desafían a una orden de evacuación que de momento afecta a los ortodoxos de San Porfirio y a los anglicanos de San Felipe, templo situado dentro del recinto del hospital Al Ahli, según informó la prensa israelí, cuyos complejos figuran en el primer mapa de «zonas rojas» publicado por los militares. El complejo católico de la Sagrada Familia, con el que hablaba cada día el difunto Papa Francisco, de momento no está en zona de evacuación, pero es sólo cuestión de tiempo que reciba la orden y por eso se ha producido el comunicado conjunto de las iglesias.

«La evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable», ha informado a la población gazatí el portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, quien ha señalado a las «vastas zonas vacías» en el sur de la Franja, a los campos de refugiados en la zona centro, y a la parte costera de Al-Mawasi como destino para los desplazados. Junto a este aviso de los uniformados, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organismo impulsado por Israel y Estados Unidos para reemplazar a las agencias de Naciones Unidas, aha anunciado la apertura de dos nuevos centros de distribución de ayuda para reemplazar a los de Rafah y Tel Sultan. La GHF cuenta con cinco centros y la ONU los califica de «trampas mortales» porque cada día mueren civiles por los disparos de los militares que los custodian.

La reciente declaración oficial de hambruna no frena los planes de invasión de Ciudad de Gaza, un lugar al que Benjamín Netanyahu llama «capital de Hamás». El ejército castiga con dureza el norte y este y ha comenzado a ordenar evacuaciones de diferentes barrios. «Al momento de este comunicado, ya existen órdenes de evacuación para varios barrios de la Ciudad de Gaza (…) Desde el estallido de la guerra, el complejo ortodoxo griego de San Porfirio y el complejo de la Sagrada Familia han sido refugio de cientos de civiles… Abandonar Ciudad de Gaza e intentar huir hacia el sur sería nada menos que una sentencia de muerte», han explicado los religiosos en el comunicado.

Presencia histórica

La presencia de las iglesias no ha frenado los ataques de Israel contra estas zonas y en julio tres personas murieron y varias resultaron heridas en el complejo de la Sagrada Familia, refugio para 600 vecinos, tras el impacto directo de un proyectil. Los militares dijeron que se trató de un «error».

La presión dentro y fuera de la verja de separación ha empujado a la mayoría de cristianos de Gaza a emigrar y el número se ha reducido en pocos años de unos 3.500 en 2006 a poco más de mil.

La mayoría son ortodoxos griegos, pero entre ellos hay también un centenar de católicos y algunos protestantes reunidos alrededor del Hospital Al Ahli, construido por misioneros bautistas a comienzos del siglo XX y administrado durante décadas por el obispado anglicano de Jerusalén. Esto es Tierra Santa y por Gaza pasó la Sagrada Familia camino de Egipto, recuerdan una y otra vez los fieles para reivindicar la importancia de su presencia aquí, una presencia que peligra con el plan de invasión de Netanyahu.

Al otro lado de la frontera, en Israel, el responsable del Ejército, Eyal Zamir, también se ha referido a los religiosos, pero esta vez a los judíos ortodoxos, para afirmar que no podrán seguir evadiendo la movilización por mucho tiempo.