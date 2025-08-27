El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los católicos justifican su rechazo a la evacuación por la necesidad de ayuda de los gazatíes. AFP

Los cristianos de Ciudad de Gaza no acatarán la orden de evacuación

Los religiosos toman la decisión para poder continuar cuidando a los necesitados, aún a riesgo de perder la vida

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:34

«El clero y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando a todos aquellos que están en los complejos». Esta es la respuesta que ... este miércoles han dado los patriarcados Greco Ortodoxo y Latino a la primera orden de evacuación lanzada por el ejército de Israel en la Ciudad de Gaza. La histórica comunidad cristiana de la Franja se resiste a abandonar unos complejos religiosos que se han convertido desde el 7 de octubre de 2023 en refugios para cientos de personas, muchas de ellas enfermas y ancianas.

