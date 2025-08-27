El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ada Colau, exalcandesa de Barcelona. Efe

Colau se suma a la flotilla de decenas de barcos que partirá desde Barcelona el domingo hacia Gaza

Tratará de abrir un corredor por mar para que la ayuda humanitaria llegue a los ciudadanos de la Franja, que sufren el bloqueo de Israel

J. Gómez Peña

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:24

Decenas de barcos con ayuda humanitaria zarparán el domingo desde el puerto de Barcelona para, tras una semana de travesía, llegar a la Franja de ... Gaza, donde el bloqueo israelí ha provocado una hambruna generalizada. Si el ejército hebreo no lo impide como en expediciones anteriores, 'La Flotilla de la Libertad' tratará de abrir un corredor por mar para repartir los suministros entre los ciudadanos gazatíes, que sufren un asedio militar desde hace 22 meses.

