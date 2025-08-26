El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las familias de los rehenes se han manifestado en las calles de Tel Aviv. EFE

Netanyahu desoye a las familias de los rehenes y acelera el plan de asalto de Ciudad de Gaza

Miles de personas se han echado a las calles de Tel Aviv para exigir una tregua, pero el gabinete de Seguridad sólo ha hablado de invasión

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 26 de agosto 2025, 20:57

Las familias de los rehenes han vuelto a echarse a las calles de Israel este martes para pedir un alto el fuego que permita la ... salida segura de Gaza de sus seres queridos. Miles de personas han respondido a la llamada, han cortado carreteras y han participado en una concentración multitudinaria Tel Aviv, a las puertas del ministerio de Defensa. Los gritos de la calle no han llegado hasta el salón donde se ha reunido el gabinete de Seguridad con dos grandes temas sobre la mesa: la invasión de Ciudad de Gaza y la negociación para la liberación de los rehenes. Dos grandes temas que se han tratado en un encuentro de menos de tres horas en el que no hubo votación formal, según ha informado el Canal 12, y que ha servido para mantener los planes de invasión en marcha y las conversaciones indirectas con Hamás en un limbo. La declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza no ha tenido espacio en la reunión de los responsables de seguridad del Estado judío, cuyas decisiones han sido claves para el uso del hambre como arma de guerra.

