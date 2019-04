Los españoles mantienen su confianza en la UE a un mes de las elecciones Una empleada del ayuntamiento de Sevilla traslada unas urnas. / Archivo La gran mayoría de europeos, el 68%, considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la UE, un porcentaje que en España sube hasta el 75% COLPISA Jueves, 25 abril 2019, 10:32

La última encuesta de opinión encargada por el Parlamento Europeo indica que la gran mayoría de europeos considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la UE, con niveles similares a los que se produjeron tras la caída del muro de Berlín o la firma del Tratado de Maastricht. En el caso de España, el 75% de los ciudadanos opina que se han beneficiado de pertenecer a la Unión.

El Eurobarómetro de primavera de 2019 encargado por el Parlamento Europeo, que tiene como objetivo medir las opiniones de la ciudadanía antes de las elecciones europeas, muestra que, a pesar de los retos tanto externos como internos que se han planteado en los últimos años, el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y de solidaridad entre los europeos no se ha debilitado.

A nivel general, los ciudadanos de los 28 Estados miembros consideran que su país se ha beneficiado de pertenecer a la UE (68%), igualando los mayores registros en este aspecto, que se alcanzaron en 1983. Entre ellos destaca España, donde hasta un 75% opina que los españoles nos hemos beneficiado de pertenecer a la Unión.

Igualmente, un 61% de todos los encuestados asegura que el hecho de que su país sea miembro de la UE es bueno, lo que iguala niveles solo registrados tras la caída del muro de Berlín en 1989. Como en el anterior caso, es mayor el porcentaje de los encuestados españoles que consideran que es positivo que nuestro país sea parte de la UE: hasta un 75%.

El 56% de los encuestados creen que las cosas no van bien en la UE y hasta el 68% que España no va en la buena dirección

Asimismo, preguntados por cuál sería su voto si se plantease un referéndum para la salida de su país de la UE, el 68% de los encuestados en toda Europa afirma que votaría por permanecer en la UE, mientras que en España el porcentaje sube hasta el 74%.

Sin embargo, la sensación de incertidumbre que se vive ante ciertos retos en Europa se ve reflejada también en este Eurobarómetro, donde alrededor de la mitad de los europeos cree que las cosas no van en la buena dirección ni en la UE ni en su país, con mayores registros incluso en España: el 56% cree que las cosas no van bien en la UE y hasta el 68% que no vamos en la buena dirección en España.

No obstante, la mitad de los encuestados (51%) cree que su voz cuenta en la UE, con un porcentaje algo menor en cuanto a los encuestados españoles (42%). En el caso de España, cabe destacar que es uno de los países que considera que el papel del Parlamento Europeo debería ser mayor (71% frente al 54% de media UE-27).

Sólo un tercio de los europeos conoce cuándo tendrán lugar las elecciones, y solo un 5% conoce la fecha exacta. Por lo que respecta a los encuestados españoles, apenas el 28% sabe al menos que se celebrarán en el mes de mayo de este año, aunque hasta el 60% considera probable que vote en los próximos comicios.

Las temáticas que los ciudadanos consideran que deben ser tratadas como prioridad en la campaña han cambiado en los últimos meses: la economía y el crecimiento es ahora el principal tema de debate (50%), seguido de cerca por el desempleo juvenil (49%). Para los españoles, estos dos temas son los más destacados, con hasta un 69% que quiere que se hable de medidas para luchar contra el paro juvenil y hasta un 64% que espera un debate importante sobre economía y crecimiento. Otros temas que también son señalados por gran parte de los encuestados españoles son la inmigración (47%, que baja 5 puntos respecto al anterior Eurobarómetro), la promoción de los derechos humanos y la democracia (42%) o la lucha contra el cambio climático (35%).

Eurobarómetro Flash

Además del Eurobarómetro mencionado, también se han realizado en la primera semana de abril 25.564 entrevistas telefónicas sobre aspectos relativos a las elecciones europeas. Entre ellos, destaca que hasta un 80% de los europeos creen que hay más cosas que nos unen que las que nos separan, con porcentajes similares para España.

También es notable la presencia de los debates políticos en los círculos más cercanos de los ciudadanos: durante esa semana en que se realizó la encuesta, un 83% de los españoles había debatido con familia o amigos sobre política; un 70% había visto algún programa de televisión sobre política; un 67% había leído sobre política en webs de noticias; un 63% había leído sobre política en periódicos o revistas; otro 63% en redes sociales y un 52% en la radio.

En España, además, destaca que somos el país que más se informa sobre política a través de aplicaciones de mensajería (40%) y en el que más encuestados aseguran haber asistido a un mitin, manifestación o acto político (20%).

Contexto de la encuesta

El trabajo de campo del Eurobarómetro de primavera se llevó a cabo entre el 19 de febrero y el 4 de marzo de 2019 con 27.973 encuestas en toda Europa sacados de una muestra representativa de la población general de 15 o más años. Debido al contexto político en el momento de la recepción de los datos, los porcentajes de la media se realizaron para los 27 Estados miembros, con los resultados para el Reino Unido añadidos posteriormente.