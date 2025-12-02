Zelenski anuncia que el plan de paz de Trump se ha «perfeccionado»

Las negociaciones para alumbrar un plan de paz para Ucrania se han intensificado en las últimas dos semanas y los contactos más recientes, celebrados el ... domingo en Florida, parecen haber dado frutos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado este martes que esas conversaciones mantenidas entre representantes de Washington y Kiev han permitido afinar un marco de acuerdo a partir de la propuesta elaborada a finales de noviembre en Suiza con participación europea, que matizó el texto original de 28 puntos diseñado por la Casa Blanca y el Kremlin. «El trabajo se basó en el documento de Ginebra, y ese documento ha sido perfeccionado», ha indicado Zelenski.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

El anuncio se ha producido apenas unas horas antes de que Steve Witkoff, enviado de Donald Trump, se reúna con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú precisamente para abordar el plan de paz. En ese contexto, el líder ucraniano ha asegurado que dio órdenes a su equipo negociador para «continuar el trabajo más constructivo posible». Kiev, ha dicho, «aborda todos los esfuerzos diplomáticos con la máxima seriedad: estamos comprometidos con lograr una paz real y una seguridad garantizada» y « ese es el nivel de compromiso» que exige asimismo a Rusia para poner fin a una guerra que comenzó hace casi cuatro años.

Zelenski, que visita este martes Irlanda, ha subrayado, eso sí, la importancia de que los aliados europeos tengan un mayor papel en la mesa de diálogo. «Nuestros diplomáticos trabajan activamente con todos los socios para garantizar que los países europeos y otros participantes de la Coalición (de Voluntarios) tengan una participación significativa en la elaboración de las decisiones», ha añadido el presidente ucraniano, consciente de que EE UU y Rusia negociaron el plan original sin contar ni con él mismo ni con representante alguno de Europa.

