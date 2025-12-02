El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Volodímir Zelenski, este martes a su llegada a la residencia de la presidenta irlandesa. AFP

Zelenski anuncia que el plan de paz de Trump se ha «perfeccionado»

El presidente ucraniano asegura que existe una nueva propuesta, que surge del documento elaborado con los aliados europeos en Ginebra, y pide «compromiso» a Rusia para poner fin a la guerra

María Rego

María Rego

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Las negociaciones para alumbrar un plan de paz para Ucrania se han intensificado en las últimas dos semanas y los contactos más recientes, celebrados el ... domingo en Florida, parecen haber dado frutos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado este martes que esas conversaciones mantenidas entre representantes de Washington y Kiev han permitido afinar un marco de acuerdo a partir de la propuesta elaborada a finales de noviembre en Suiza con participación europea, que matizó el texto original de 28 puntos diseñado por la Casa Blanca y el Kremlin. «El trabajo se basó en el documento de Ginebra, y ese documento ha sido perfeccionado», ha indicado Zelenski.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  3. 3 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  9. 9 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  10. 10 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zelenski anuncia que el plan de paz de Trump se ha «perfeccionado»

Zelenski anuncia que el plan de paz de Trump se ha «perfeccionado»