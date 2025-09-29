El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Rueda de prensa de Trump y Netanyahu desde la Casa Blanca
La fragata de defensa aérea alemana FGS Hamburg F220, atracada en Copenhague. EFE

La UE debate en Copenhague cómo mejorar sus capacidades defensivas ante Rusia

El encuentro informal de líderes también abordará el método para usar los activos rusos para apoyar a Ucrania y su adhesión al bloque comunitario

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:10

Las incursiones aéreas rusas en Europa y las crecientes amenazas de Moscú han hecho que la cumbre informal de Copenhague del 1 de octubre se ... centre en la seguridad común. Los líderes europeos acuden a la capital danesa en un momento crítico, tras el derribo de drones en Polonia, la intrusión de un dron en Rumanía y la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia. Por si fuera poco, Dinamarca, país que acoge este encuentro de máximo nivel, también ha sufrido incidentes con presencia de drones en sus cielos y este mismo fin de semana Moldavia ha denunciado injerencias de Moscú en sus elecciones parlamentarias, mediante ciberataques y campañas de desinformación.

