El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro británico, Keir Starmer, durante su intervención de este martes en el congreso laborista en Liverpool. AFP

Starmer promete «crecimiento» a los británicos como «antídoto a la «división»

El primer ministro cierra el congreso laborista con duras críticas al ultra Farage, rival en los sondeos, y su objetivo de crear «una nueva Gran Bretaña»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:01

Reino Unido «está en una bifurcación del camino. Podemos elegir la decencia o la división. Renovación o declive». Con esa frase, pronunciada desde el atril ... del centro de convenciones de Liverpool en el último día del congreso laborista, el primer ministro británico, Keir Starmer, intentó fijar un rumbo inequívoco para un Gobierno que, tras quince meses en Downing Street y con Reform UK convertido en un rival cada vez más real, necesita demostrar que aún dispone de energía política, de un proyecto reconocible y de la capacidad de imponer un marco de debate que no gire en torno a su adversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  5. 5 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  6. 6 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  7. 7

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  8. 8

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Starmer promete «crecimiento» a los británicos como «antídoto a la «división»

Starmer promete «crecimiento» a los británicos como «antídoto a la «división»