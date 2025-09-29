El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Shabana Mahmood interviene en el congreso laborista en Liverpool. Reuters

Starmer endurecerá el acceso al permiso de residencia permanente

El Gobierno británico dice que multiplicará los requisitos para lograr el documento días después de que el ultra Reform UK planteara su supresión

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:13

Shabana Mahmood irrumpió en el congreso del Partido Laborista con una promesa que no dejó lugar a dudas: «Haré lo que sea necesario para proteger ... nuestras fronteras». En su primera intervención como ministra del Interior del Reino Unido, habló con un tono firme y personal, consciente de que el debate migratorio y la definición misma de lo que significa ser británico están hoy en el centro de la política nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  9. 9

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Starmer endurecerá el acceso al permiso de residencia permanente

Starmer endurecerá el acceso al permiso de residencia permanente