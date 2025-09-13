El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
Manifestantes y policías este sábado en Londres. Reuters

Manifestantes de extrema derecha atacan a la Policía durante una marcha en Londres

Decenas de miles de personas participaron en las protestas, a favor y en contra de la inmigración, en la capital británica, donde se activó un dispositivo de seguridad con 1.500 agentes

Ivannia Salazar

Londres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:30

La jornada de protestas que este sábado ha congregado en el centro de Londres a decenas de miles de personas ha quedado marcada por los ... enfrentamientos con la Policía, que denunció agresiones a varios agentes tras los intentos de un grupo de manifestantes de extrema derecha de romper el cordón de seguridad que separaba a las dos movilizaciones convocadas en la capital británica. La 'Met' confirmó que algunos de sus oficiales fueron atacados con objetos en Whitehall y que se vieron obligados a emplear la fuerza para evitar que se superaran las barreras establecidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  10. 10

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Manifestantes de extrema derecha atacan a la Policía durante una marcha en Londres

Manifestantes de extrema derecha atacan a la Policía durante una marcha en Londres