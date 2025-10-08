El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Un misil de ataque Tomahawk es lanzado desde una nave estadounidense. Reuters

Rusia responde con amenazas a EE UU ante el posible envío de misiles Tomahawk a Kiev

El Kremlin emplaza a Washington a tomar una decisión sobre la entrega de estos misiles con «sensatez, prudencia y responsabilidad»

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:00

Comenta

El Kremlin sigue muy de cerca el plan de la Casa Blanca de mandar misiles Tomahawk a Ucrania. De confirmarse el envío supondría un problema ... para Moscú ya que estos proyectiles aumentarían el alcance balístico de Kiev. Por ello, Rusia advirtió el miércoles a través de su agencia de noticias, RIA, que «la respuesta será dura y asimétrica» en caso de que EE UU ayude de esta manera a la exrepública soviética. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, apuntó que ese tipo de sistema solo se podría usar «con la participación directa del personal estadounidense» y sugirió que confía en que sus colegas norteamericanos entiendan «la gravedad y el alcance de las consecuencias que ello acarrearía». Lo mejor, aconsejó, es que Washington «aborde toda esta situación con sensatez, prudencia y responsabilidad».

