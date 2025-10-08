El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
Un misil Tomahawk es lanzado desde una embarcación de la Marina estadounidense. Reuters

Trump podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania

El cambio de postura del presidente estadounidense obedece a su «decepción» con Putin para acabar la invasión y a las presiones de Zelenski para dar un giro al curso de la guerra

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:53

Comenta

El presidente de EE UU, Donald Trump aseguró este martes haber «tomado una decisión» sobre el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, un ... movimiento que podría marcar una escalada en la participación de Washington en la guerra. Aunque no desveló cuál es su decisión, todo apunta a que podría aprobar finalmente el envío de unos misiles que Kiev lleva tiempo pidiendo. Al fin y al cabo, Trump reiteró que está «muy decepcionado» con Putin y aseguró que es más difícil de lidiar con él que Oriente Medio.

