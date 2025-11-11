Rusia niega que Venezuela le solicitara ayuda y condena la actitud belicista de EE UU

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este martes que las autoridades venezolanas les hayan solicitado ayuda militar en pleno aumento de ... las tensiones por los ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y ante la amenaza de una posible intervención terrestre.

Lavrov respondió así a las informaciones según las cuales Caracas habría solicitado extender la cooperación militar apalabrada en acuerdos anteriores. Y aprovechó para calificar de «inaceptables» las acciones que ha puesto en marcha Estados Unidos algunas frente a las costas venezolanas «con el pretexto de luchar contra el narcotráfico».

«Así no es como operan los países que respetan la ley, sino más bien como operan aquellos que se consideran por encima de la ley», sentenció el titular de Exteriores. No obstante, matizó que Rusia colaborará con Venezuela en base a sus obligaciones contractuales en base a su último acuerdo de asociación estratégica, que se encuentra en sus últimas etapas de ser ratificado por Rusia.

Portaaviones en el Pacífico

Coincidiendo con las declaraciones de Lavrov, Estados Unidos informó de que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, se incorporó al operativo contra el tráfico de drogas en Latinoamérica, que Venezuela insiste tienen como objetivo el derrocamiento del presidente Maduro.

El buque ha tardado tres semanas en llegar a la zona en la que estará desplegado. «Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental», afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.