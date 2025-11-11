El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Brno
Nicolás Maduro y Vladímir Putin, el pasado mayo en Moscú. Reuters

Rusia niega que Venezuela le solicitara ayuda y condena la actitud belicista de EE UU

«Así es como operan aquellos países que se consideran por encima de la ley», ha denunciado el jefe de la diplomacia de Moscú

A. Etxebarria

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:34

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este martes que las autoridades venezolanas les hayan solicitado ayuda militar en pleno aumento de ... las tensiones por los ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y ante la amenaza de una posible intervención terrestre.

