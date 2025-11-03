El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela

El líder republicano «duda» de que EE UU vaya a entrar en guerra con el país caribeño

María Rego

María Rego

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Donald Trump no quiere desvelar sus planes para Venezuela. Después de que medios norteamericanos informaran en los últimos días sobre un inminente ataque contra objetivos ... militares del país caribeño, y de que el gabinete presidencial lo negara, el inquilino de la Casa Blanca eludió este domingo dar alguna pista sobre sus intenciones. En una entrevista en el programa '60 minutes' de la cadena CBS, cuestionado en varias ocasiones por el asunto, el líder republicano contestó una y otra vez con evasivas. «No le voy a decir qué voy a hacer, si es que lo voy a hacer o no», respondió ante la insistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10 El restaurante bilbaíno de moda que recupera el menú del día por «aclamación popular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela

Trump avisa a Maduro de que tiene los días contados como presidente de Venezuela