Rusia entrega los cadáveres de otro millar de soldados a Ucrania

Ucrania y Rusia confirmaron el jueves un nuevo intercambio de cadáveres de soldados, uno de los pocos asuntos en los que ambos países cooperan mientras ... las negociaciones de paz permanecen estancadas. Kiev dijo haber recibido un millar de cuerpos y Moscú aseguró haber recuperado los restos de 24 militares muertos en combate.

Ambos países han protagonizado varios canjes de cadáveres de combatientes desde principios de año, no sin polémica por el error en algunos intercambios. En este tiempo, en total, a Ucrania le han entregado los restos de 12.000 soldados y a Rusia de varios centenares. Uno de los contados acuerdos derivados de las conversaciones en Estambul fue, precisamente, continuar con estas entregas.

Por su parte, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, puso el jueves cifras al despliegue ruso en la exrepública soviética, donde dijo que actualmente hay más de 700.000 soldados en el frente.