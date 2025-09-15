El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

Rusia aseguró hace unos días que las negociaciones de paz con Ucrania se encontraban en «una pausa» y el lunes acusó, por un lado, ... a Kiev de «ralentizar artificialmente» ese proceso y, por otro, a los aliados europeos de «interferir» en los contactos, cuyos frutos se han reducido por ahora a varios intercambios de prisioneros vivos y muertos. «Nadie quiere abordar la esencia del conflicto», se quejó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, quien subrayó que Moscú está «abierto» al diálogo. Pero, dijo, «no hay flexibilidad en la parte ucraniana».

Mientras, Dimitri Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, advirtió de que el derribo en territorio ucraniano de drones lanzados por Moscú desataría «una guerra» entre la OTAN y Rusia. El antiguo mandatario tachó de «idea provocativa» la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania de acuerdo con la Alianza Atlántica, como ha planteado Polonia.

El pasado fin de semana fue detectado uno de esos aparatos no tripulados en Rumanía. Las autoridades rusas aseguraron el lunes que «la protesta fue rechazada por ser inverosímil e infundada» y defendieron que «todos los hechos» apuntan a que se trató de «una provocación de Kiev».