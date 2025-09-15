El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Beñat Prados tiene el cruzado roto y estará al menos seis meses de baja
Un edificio de Kramatorsk dañado por un bombardeo ruso. AFP

El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

Las autoridades rusas reprochan también a los aliados europeos que «interfieren» en el proceso, que por ahora apenas ha dado resultados salvo varios intercambios de prisioneros

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:19

Rusia aseguró hace unos días que las negociaciones de paz con Ucrania se encontraban en «una pausa» y el lunes acusó, por un lado, ... a Kiev de «ralentizar artificialmente» ese proceso y, por otro, a los aliados europeos de «interferir» en los contactos, cuyos frutos se han reducido por ahora a varios intercambios de prisioneros vivos y muertos. «Nadie quiere abordar la esencia del conflicto», se quejó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, quien subrayó que Moscú está «abierto» al diálogo. Pero, dijo, «no hay flexibilidad en la parte ucraniana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  6. 6 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  7. 7 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  8. 8

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  9. 9

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  10. 10 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz