Volodímir Zelenski, presiente de Ucrania. Afp

Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria rusa que causan cuatro muertos

Los sabotajes provocaron descarrilamientos en las regiones de Oriol y Leningrado

T. Nieva

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:42

Ucrania ha llevado cabo dos operaciones de sabotaje durante este fin de semana contra la red ferroviaria rusa que han causado al menos cuatro muertos, ... según informó una fuente del servicio de Inteligencia militar de Kiev (GUR). Este organismo, en cooperación con unidades del ejército, planificó y ejecutó esta doble intervención en la región rusa de Oriol el sábado y cerca de Leningrado este domingo, donde descarrilaron dos trenes.

