Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, al informar este miércoles sobre las causas de sus muerte. AFP

La viuda de Navalni asegura que su marido fue envenenado en la cárcel del Ártico donde murió

La mayor parte de la oposición rusa se encuentra en el extranjero y muchos de sus miembros relevantes tienen condenas in absentia o fueron condenados en el pasado

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:36

Yulia Navalnaya ha comunicado este miércoles que su marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Así al menos lo apunta la viuda del que fue la mayor ... voz opositora contra el presidente ruso Vladímir Putin y su gobierno. La disidente ha explicado que para demostrarlo, obtuvo muestras biológicas del fallecido de contrabando para poder analizarlas. Navalni murió en febrero de 2024 en la colonia penal Jarp, más conocida como Lobo Ártico, una de las más duras del sistema penitenciario del país y situada en el Círculo Polar Ártido. Su funeral fue la última muestra de rechazo al régimen abierta en Moscú de los últimos años.

