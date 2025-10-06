El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un militar ucraniano opera un dron en la región de Jmelnitski. AFP

Rusia derriba 251 drones ucranianos

Entre la infraestructura atacada por Kiev en su última incursión hay refinerías de petróleo y una fábrica de armamento

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:36

Comenta

La noche de este pasado domingo no fue plácida para las fuerzas armadas rusas. 251 drones rompieron el silencio en el cielo intentando golpear el ... territorio controlado por Moscú. Según ha informado el Ministerio de Defensa ruso la mayoría de ellos se destruyeron sobre el mar Negro (62), la anexionada península de Crimea (40), las regiones de Kursk (34) y Bélgorod (30). En esta última provincia los ataques dejaron a 40.000 residentes de esta parte del país, cercana al frente, sin electricidad. Por la mañana de este lunes todavía había al menos 5.400 habitantes sin luz, según ha comunicado el gobernador de dicha región Viacheslav Gladkov.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  3. 3

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  7. 7

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rusia derriba 251 drones ucranianos

Rusia derriba 251 drones ucranianos