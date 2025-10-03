Rusia teme la escasez de gasolina por los ataques de Kiev

La periferia de Rusia sufre escasez de gasolina: regiones como el Lejano Este, el Volga y parte del Ártico ruso tienen problemas de suministro. Las ... autoridades de Moscú no paran de poner parches para solucionar este problema, extraño en un país que tiene ingentes cantidades de hidrocarburos (el segundo en producción de gas, el tercero en petróleo). El último de ellos a nivel estatal ha sido el pasado miércoles cuando las autoridades han eliminado los aranceles a la gasolina importada y autorizaron el uso de monometilanilina para aumentar el octanaje del combustible, algo que estaba prohibido por ley pero se permitirá mientras hay este problema.

El pasado martes Rusia prohibió la exportación de gasolina hasta el próximo diciembre de este 2025 para cualquier empresa, incluso las que fabrican su propio combustible. No es la primera vez que esta idea sale a la palestra, previamente ya se suspendió hasta octubre. El pasado 1 de marzo Rusia impuso un embargo a las exportaciones de gasolina a las empresas que no producen sus propios hidrocarburos. Después las autoridades lo extendieron a las compañías que lo elaboran hasta agosto, y posteriormente hasta septiembre.

Un país del tamaño de Rusia (34 veces superior al de España) tiene una logística compleja. Mientras en la capital este problema preocupa menos, en regiones menos favorecidas es otro cantar. Hay partes del país euroasiático que ya sufren de problemas de suministro de productos como verduras y frutas frescas por su ubicación lejos de la capital y las regiones agrícolas, como es el caso de Chukotka o Norilsk, en pleno Círculo Polar Ártico . Sin embargo, el problema con el combustible en un país como Rusia es algo novedoso causado por el devenir de la guerra. En algunas regiones (principalmente algunas del centro, el sur y el Lejano Este) se limita la compra de gasolina a 10-20 litros por persona. En otras solo hay diésel. Algunas partes de Rusia llevan 5 meses o más de problemas con el suministro, como es el caso de Arjánguelsk y Primorskie Krai.

La principal causa a este fenómeno son los ataques ucranianos contra las refinerías y otras instalaciones similares, que merman la capacidad productora del país euroasiático. Lo confirma a este medio Alexander Kokcharov, analista de Geoeconomía de Bloomberg. «Los ataques con drones contra refinerías de petróleo son el primer causante de la escasez de gasolina, llegando incluso a mermar hasta el 38% el rendimiento . El analista señala algunas otras razones, menos relevantes que pueden acentuar este problema como «el mantemiento temporal en algunas instalaciones, el difícil acceso a piezas y tecnología para reparaciones debido a las sanciones y las disrupciones en la cadena de suministro acentuadas por la guerra en curso».

🫡Another long-range strike on a 🇷🇺facility: Orsknefteorgsintez in the Orenburg region, located about 1,400 km from the state border, has just been attacked.



It processes about 6.6 million tons of oil per year and produces gasoline, diesel,fuel,aviation kerosene,fuel oil etc. pic.twitter.com/bXwtRq77qS — Maria Schmid - 🇵🇹 (@MariaSc90701399) October 3, 2025

Desde que empezó el conflicto los drones han ganado terreno y relevancia en el frente. Y uno de los objetivos que más han golpeado estos aparatos no tripulados han sido las refinerías y otras estructuras estratégicas. El último de estos ataques ha sido este viernes contra Orsknefteorgsintez, una refinería petrolera de Perm, en la región del Volga. Desde agosto Ucrania ha incrementado su ofensiva contra instalaciones energéticas, algo que ha dejado inoperativas cinco plantas de procesado de crudo de forma total o parcial.

Información clave

Según medios como 'Wall Street Journal', este jueves el presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde a las agencias de Inteligencia estadounidenses dar a Ucrania información clave sobre infraestructuca energética, como centrales, oleoductos y refinerías. El magnate neoyorquino mostró buena comprensión con su homólogo ruso Vladímir Putin en el pasado, aunque pierde la paciencia con el proceso de paz por las dificultades que se encuentra para mediar en la guerra rusoucraniana. El líder republicano además habría pedido a sus colegas europeos que hagan lo mismo para apoyar a Kiev según indican las fuentes del diario norteamericano.

Kokcharov explica que «mientras la crisis se agudiza -con los precios subiendo, las gasolineras pequeñas cerrando y las reparaciones que pueden tardar meses por las sanciones – puede ir a peor en áreas clave en invierno». Entre estas cita «el Lejano Este, la cuenca del Volga, sur y centro del país; y las provincias ocupadas de Ucrania». «Entonces podría limitar la movilidad civil, la actividad económica y la campaña militar, a no ser que se importe más gasolina o se racione aún más la gasolina» razona el experto.

Donde la situación es peor es en los territorios anexionados de Ucrania. El ejemplo más reciente es el de la península de Crimea, que este jueves ha anunciado que se repartirá la gasolina que ya se encuentra en este territorio. Los demás enclaves que la comunidad internacional reconoce como parte de Ucrania también sufren la falta de combustible, algo que preocupa a las autoridades rusas debido a que son el frente de guerra contra Ucrania.