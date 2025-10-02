El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

Zelenski afirma que Ucrania apoyará a la UE con su experiencia en tecnología antidrones

El presidente ucraniano asegura que su país «no se quedará de lado» y que cuentan con «la mayor experiencia del mundo» en este ámbito por la invasión rusa

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhage

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:45

Comenta

Los drones rusos y las incursiones aéreas son actualmente la mayor amenaza para Europa. Líderes de 47 países europeos -de la UE y fuera de ... ella- se reúnen este jueves en Copenhague para discutir en el marco de la Comunidad Política Europea cómo abordar la compleja situación de seguridad que vive el continente. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acudido al encuentro y, a la entrada, ha asegurado que su país «no se quedará a un lado» y que apoyará a Occidente con su conocimiento sobre la tecnología antidrones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zelenski afirma que Ucrania apoyará a la UE con su experiencia en tecnología antidrones

Zelenski afirma que Ucrania apoyará a la UE con su experiencia en tecnología antidrones