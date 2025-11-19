Rusia causa veinte muertos en el oeste de Ucrania al lanzar más de 470 drones

Una madrugada de fuego. Es lo que ha vivido el oeste de Ucrania este miércoles al lanzar las tropas rusas uno de sus mayores ataques ... en los últimos tres años de guerra al lanzar más de 470 drones y 48 misiles -uno de ellos balístico y el resto de crucero- sobre varias regiones. Los bombardeos, denunciados por el presidente Volodímir Zelenski apenas un día después de su visita a España para reforzar la cooperación militar tras hacer lo propio en Francia y Grecia, han causado al menos 20 muertos -dos son niños- y 66 heridos, entre ellos otros 16 menores. La víctimas y los mayores destrozos han tenido lugar en la ciudad de Ternópil, según ha precisado el ministro del Interior, Igor Klimenko.

«Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania. Sus objetivos son viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas», ha denunciado Klimenko al detallar que «la situación más crítica se vive en Ternópil», donde los servicios de rescate continúan con sus labores porque todavía hay vecinos bajo los escombros de los edificios de apartamentos golpeados por los proyectiles rusos. Por lo tanto, no se descarta que el balance de fallecidos suba conforme avancen los trabajos de los equipos de salvamento, que hasta el momento han podido rescatar a 45 personas.

Serhiy Danilin, portavoz de la dirección del servicio estatal de emergencias en Ternópil, ha explicado al diario local 'Pravda' que los ataques contra la localidad se desarrollaron en dos escenarios concretos: sendos edificios residenciales, uno de ellos un bloque de nueve pisos que sufrió daños considerables en los pisos superiores mientras que en el otro inmueble se desató un incendio que también causó desperfectos en una instalación industrial.

Además de lamentar lo ocurrido en Ternópil, Zelenski ha denunciado en la red social X y en Telegram que la pasada noche también se produjo un «ataque masivo» contra la región de Járkov, donde medio centenar de personas resultaron heridas por los proyectiles que cayeron sobre varios distritos de la capital homónima. «El sector energético, el transporte y la infraestructura civil sufrieron daños», ha añadido, para acto seguido enumerar que también han registrado lesiones varios residentes en Donetsk, Kiev, Nicolaiev, Cherkasi, Chernígov y Dnipró.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



Zelenski ha asegurado que la última andanada de ataques pone en evidencia que la presión que se está ejerciendo sobre el Gobierno de Vladímir Putin «es insuficiente». Por ese motivo ha vuelto a pedir a sus socios occidentales que apliquen sanciones más profundas y aumenten la ayuda. «La necesidad primordial son misiles antiaéreos, sistemas adicionales, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra aviación de combate y la producción de drones para proteger vidas. Rusia debe rendir cuentas por lo que ha hecho, y nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles, neutralizar drones rusos y detener los ataques», ha reclamado.

Alarma en Bucarest

Para los socios de Ucrania cuyas fronteras limitan con el país invadido las amenazas de Rusia también volvieron a estar presentes esta madrugada, después de que Polonia acusara la víspera a Moscú de estar detrás del sabotaje que afectó el pasado fin de semana a su sistema ferroviario. Esta vez ha sido Rumanía, país miembro de la OTAN, quien ha tenido que desplegar aviones de combate tras una nueva incursión de drones, según informó el Ministerio de Defensa, mientras la vecina Moldavia denunció un incidente similar.

«Durante unos minutos se detectó la señal de un dron que había penetrado unos ocho kilómetros en el espacio aéreo nacional» antes de desaparecer de los radares, agregó el Gobierno de Bucarest, que envió una alerta telefónica a los residentes del condado de Tulcea, en el sureste del país. «El dron reapareció de forma intermitente en el radar durante unos 12 minutos», precisó el comunicado, que añade que no se notificó ningún impacto en tierra por parte del aparato, que volaba de madrugada a una altitud baja, de unos 100 metros, lo que le permitió no ser detectado por los sistemas de vigilancia.

En el momento del incidente, dos cazas alemanes desplegados en Rumanía vigilaban la situación aérea en la frontera con Ucrania, a raíz de ataques aéreos rusos. Fue entonces, cuando al saltar las alarmas, otros «dos aviones adicionales, cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana, fueron movilizados», añadió el ministerio mientras la vecina Moldavia también reportaba este miércoles la incursión de un dron de procedencia desconocida durante la pasada noche.