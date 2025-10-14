El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del martes: comprobar resultados del 14 de octubre
Rusia acusa de «terrorismo» al oligarca del petróleo Jodorkovski y a otros exiliados

La mayoría ya estaban en la lista negra del Kremlin por ser «agentes extranjeros» o miembros de «organizaciones indeseables»

Martes, 14 de octubre 2025, 20:52

Los servicios secretos rusos, FSB por sus siglas en ruso, han añadido a la lista de terroristas este martes a Mijáil Jodorkovski, exoligarca del petróleo, ... junto con otros nombres relevantes de rusos antiguerra en el exilio. Moscú les acusa de «formar un grupo terrorista y querer derrocar al Gobierno ruso». Los acusados formaron en 2022 el Comité Antiguerra Ruso, justo cuando empezó la guerra rusa contra Ucrania.

Rusia acusa de «terrorismo» al oligarca del petróleo Jodorkovski y a otros exiliados