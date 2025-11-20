El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Friedrich Merz llegó al poder el pasado mayo. AFP

La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán

El plan para estabilizar las retribuciones hasta 2040 indigna a los jóvenes conservadores, que se niegan a apoyar el proyecto en el Bundestag

María Rego

María Rego

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

La reforma del sistema de pensiones amenaza con convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza de los gobiernos europeos. En Francia ha hecho ... tambalearse a varios gabinetes y en Alemania acaba de poner en jaque a la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera Friedrich Merz. La propuesta del Ejecutivo de Berlín para estabilizar las retribuciones de los jubilados más allá de 2031 se ha encontrado con un inesperado obstáculo en el bloque al que pertenece el propio canciller –compuesto por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU)– cuyos jóvenes rechazan la medida al considerar que hipoteca a las futuras generaciones. Su 'no' en el Bundestag, el Parlamento germano, haría imposible aprobar el proyecto e incluso podría dinamitar la alianza gobernante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece en la noche de este jueves con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  5. 5

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán

La reforma de las pensiones pone en jaque al Gobierno alemán