Imagen entre nubes bajas de la central térmica de Standinger, en Alemania. Efe

Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?

Sin el barato gas ruso, sin innovación digital y con la competencia de China, el canciller Merz se aferra ahora a la deuda para invertir y reflotar el motor de la UE

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:07

'Made in Germany'. Ese sello en cualquier producto era garantía de calidad y de fiabilidad. Bueno y duradero, aunque también caro. Alemania era –aún ... lo es– un país rico. 'El Dorado' al que fueron generaciones de emigrantes del sur del Viejo Continente. Ya no tanto. El 'milagro germano' comenzó a apagarse en 2018. El Brexit, la pandemia, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, los recientes aranceles de Donald Trump y la falta de adaptación de su industria al progreso digital han frenado al país que era el gran motor europeo. Y cuando Alemania se para, Europa tiene que echarse a la cuneta.

